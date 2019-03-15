Son Dakika Haberleri: Malezya'daki Turizm Fuarında Türk Kültürü ve Turizmi Tanıtıldı

Malezya'daki Turizm Fuarında Türk Kültürü ve Turizmi Tanıtıldı

1 saat önce

KUALA Malezya'da düzenlenen Tur ve Seyahat Acentaları (MATTA) fuarında yer alan Türk turizm şirketlerine ait standlar ve yapılan kültürel etkinlikler büyük ilgi gördü.

Malezya'daki Turizm Fuarında Türk Kültürü ve Turizmi Tanıtıldı, System.String[]
KUALA Malezya'da düzenlenen Tur ve Seyahat Acentaları (MATTA) fuarında yer alan Türk turizm şirketlerine ait standlar ve yapılan kültürel etkinlikler büyük ilgi gördü.

Başkent Kuala Lumpur'daki Putra Dünya Ticaret Merkezi'nde bugün başlayan fuarda, Türkiye'nin Kuala Lumpur Kültür ve Tanıtma Müşavirliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü Kuala Lumpur Ofisi, Türk Hava Yolları, Konya ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra 6 turizm şirketi stant açtı.

Katılımcı her ülkenin kendi kültürel unsurlarını sergilediği fuarda ebru ve ahşap oyma sanatı ve sema gösterisiyle Türk kültürü tanıtıldı.

Kültürel etkinliklere büyük ilgi gösteren katılımcılar, turizm şirketlerinin stantlarında Türkiye'de gezilecek bölgeler ve seyahat ücretleri hakkında bilgi aldı.

AA muhabirine konuşan Malezya Kuala Lumpur Kültür ve Tanıtma Müşaviri Begüm Soysal, Malezya'da Türkiye'ye artan bir ilgi gözlemlediklerini vurgulayarak, "Özellikle bu yılın Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle birlikte mevcut pazarda rağbet gören Kapadokya, Bursa, İstanbul, Pamukkale gibi yerlerin yanı sıra Güneydoğu Anadolu ile alakalı bilgi edinmek isteyen çok kişi oldu." dedi.

Soysal, Malezya'da çok rağbet gören naht sanatının da fuarda ilgi çektiğini belirtti ve sema, ebru gibi etkinliklerin de katılımcılar tarafından dikkatli şekilde izlendiğini kaydetti.

MATTA fuarının Asya'da Türk turizmine olumlu katkılar sağladığını ifade eden Soysal, "Türkiye, Avrupa pazarında olduğu gibi Asya pazarında da en çok rağbet gören ülkelerden biridir." şeklinde konuştu.

MATTA fuarı pazar gününe kadar sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:58 Kaynak: AA

Malezya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 19:27:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'daki Turizm Fuarında Türk Kültürü ve Turizmi Tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]