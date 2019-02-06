Son Dakika Haberleri: Malezya'daki Yolsuzluk Skandalı

Malezya'daki Yolsuzluk Skandalı

1 saat önce

KUALA Malezya'da kamu kalkınma fonu 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'nun el konulan lüks yatı satışa çıkarılacak.

Malezya'daki Yolsuzluk Skandalı, System.String[]
KUALA Malezya'da kamu kalkınma fonu 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'nun el konulan lüks yatı satışa çıkarılacak.

Malezya basınındaki haberlere göre, geçen sene el konularak Malezya'ya getirilen lüks yata şimdiye kadar Ortadoğu ülkeleri, Rusya ve Asya ülkelerinden toplam 20 kişi talip oldu.

Mart ayında açık artırmaya çıkarılması beklenen lüks yatın, yaklaşık 240 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Şubat 2018'de Endonezya'nın Bali Adası'nda el konulan yat, ekim ayında Malezya Yüksek Mahkemesinin kararıyla devlet hazinesine teslim edilmişti.

Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

İnterpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:40 Kaynak: AA

Jho Low, Malezya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi Son Dakika! Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı

Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum AK Parti'den Ezber Bozan Suriyeli Çıkışı: İstanbul'a Gelmelerine İzin Verilmemeliydi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:29:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'daki Yolsuzluk Skandalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]