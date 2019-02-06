Malezya'daki Yolsuzluk Skandalı

KUALA Malezya'da kamu kalkınma fonu 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'nun el konulan lüks yatı satışa çıkarılacak.

KUALA Malezya'da kamu kalkınma fonu 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'nun el konulan lüks yatı satışa çıkarılacak.



Malezya basınındaki haberlere göre, geçen sene el konularak Malezya'ya getirilen lüks yata şimdiye kadar Ortadoğu ülkeleri, Rusya ve Asya ülkelerinden toplam 20 kişi talip oldu.



Mart ayında açık artırmaya çıkarılması beklenen lüks yatın, yaklaşık 240 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.



Şubat 2018'de Endonezya'nın Bali Adası'nda el konulan yat, ekim ayında Malezya Yüksek Mahkemesinin kararıyla devlet hazinesine teslim edilmişti.



Firari iş adamı Low Taek Jho



Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.



İnterpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.



Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.



Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.



Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

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