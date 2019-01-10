Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'ya dair, "Bizim için zor olsa da Low Jho'yu aramaya devam edeceğiz.

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'ya dair, "Bizim için zor olsa da Low Jho'yu aramaya devam edeceğiz." dedi.



Basına konuşan Başbakan Mahathir, Wall Street Journal gazetesinin haberinde yer alan, "Çin'in bundan önceki Malezya hükümetine, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında nüfuz ederek yargılanan sanıkların serbest kalmasını sağlamayı teklif ettiği"ne yönelik iddialara yanıt verdi.



Söz konusu iddiaların kesinlik kazanmadan hükümetin adım atamayacağını vurgulayan Mahathir, "Önce belgeleri bulmalı ve böyle bir şeyin gerçekten var olduğuna dair delil ortaya çıkarmalıyız. Bunlar şimdilik sadece basında çıkan bir hikaye." ifadesini kullandı.



Mahathir, iş adamı Low'un Wall Street Journal'ın haberinin Malezya hükümetinin yönlendirmesiyle yazıldığı iddiasına yönelik soruya ise, "Asıl kendisi siyasi yönlendirmeyle hırsızlık yaptı. Bizim için zor olsa da Low Jho'yu aramaya devam edeceğiz. Samanlıkta iğne de olsa biz iğneyi bulacağız." şeklinde cevap verdi.



Amerikan Wall Street Journal gazetesinin dünkü haberinde Çinli yetkililerin, 2016'da Malezyalı hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmede, 1MDB soruşturmasında yargılanan eski Başbakan Necip Rezak'a yakın isimlerin hukuki süreçten kurtulmasını sağlamayı teklif ettiği iddia edilmişti.



Haberde Çinli yetkililerin, 1MDB yolsuzluğu sanıklarını soruşturmadan kurtarma karşılığında Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin Malezya ayağını oluşturan 34 milyar dolar değerindeki demir yolu ve doğal gaz boru hattı projelerini, karlı şekilde onaylama şartı koştuğu öne sürülmüştü.



Başbakan Mahathir, iktidara geldikten kısa süre sonra Çin'in finanse ettiği bu projeleri askıya almıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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