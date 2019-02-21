Son Dakika Haberleri: Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması

Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması

38 dakika önce

KUALA Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında Necip'in partisi Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO) avukatlarından Mohd Hafarizam Harun, 15 milyon Malezya ringgitini (yaklaşık 3,6 milyon dolar) aklamakla suçlandı.

Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması, System.String[]
KUALA Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında Necip'in partisi Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO) avukatlarından Mohd Hafarizam Harun, 15 milyon Malezya ringgitini (yaklaşık 3,6 milyon dolar) aklamakla suçlandı.

Mohd Hafarizam'ın dün tutuklandığını açıklayan Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, (MACC) hazırladığı iddianamede sanığın banka hesabına 2014 ve 2015'te eski Başbakan Necip'in şirket hesabından iki ayrı para transferi yapıldığını öne sürdü.

İddianamede, Necip'in 2014'te Mohd Hafariam'a 11,5 milyon, 2015'te ise 3,5 milyon Malezya ringgiti gönderdiği ve bu paranın yerel bankalar aracılığıyla aklandığı iddia edildi.

Eski Başbakan'ın yolladığı paranın ise 1MDB fonuna ait olabileceği ileri sürüldü.

Mohd Hafariam, suçlamalar karşısında kendini savunmak için mahkemeye delil ve tanık getirme talebinde bulundu.

Mahkeme, sanığın serbest kalması için 25 Mart'a kadar 500 bin Malezya ringgiti kefalet ödenmesine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:55 Kaynak: AA

Necip Rezak, Malezya, Güncel
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