Son Dakika Haberleri: Malezya'daki yolsuzluk soruşturması
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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

1 saat önce

KUALA Malezya'da Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan Amerikan Goldman Sachs yatırım bankasının eski çalışanı Tim Leissner'ın Hong Kong'da bankacılık faaliyetinde bulunması yasaklandı.

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KUALA Malezya'da Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan Amerikan Goldman Sachs yatırım bankasının eski çalışanı Tim Leissner'ın Hong Kong'da bankacılık faaliyetinde bulunması yasaklandı.
Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne bağlı Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonundan (SFC) yapılan açıklamada, Komisyon'un Leissner'ın yaptığı söz konusu faaliyetleri dürüstlükten uzak bulduğu vurgulanarak Hong Kong genelinde bankacılık sektöründen ömür boyu yasaklandığı duyuruldu.
1MDB soruşturması kapsamında ABD makamlarınca yargılanan Tim Leissner en son, ABD Merkez Bankasının mart ayında aldığı yaptırım kararıyla ABD genelinde bankacılık sektöründen ömür boyu men edilmişti.
Aynı soruşturma kapsamında yargılanan bir diğer eski Goldman Sachs çalışanı Roger Ng'nin de ABD'de bankacılık sektöründe faaliyette bulunması yasaklanmıştı.
Geçen yıl 1 Ekim'de Malezya'da tutuklanan Ng'nin buradaki evinde yapılan aramada polis, Ng'ye ait 3 araba ve 49 bin Malezya ringgitine (12 bin dolar) el koymuştu.
ABD'ye iadesi talep edilen Ng, ülkesine dönerek yargılanmayı kabul etmiş ve yargılanmak üzere 3 Mayıs'ta Kuala Lumpur'dan New York'a iade edilmişti.
ABD Adalet Bakanlığı geçen yılın kasım ayında Leissner ve Ng'ye, para aklama, rüşvet ve 1MDB'den zimmete para geçirme suçlarından New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesince dava açıldığını duyurmuştu.
Malezya Başsavcılığı, bir ay sonra, 1MDB fonuna ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirdiği ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık ettiği gerekçesiyle Goldman Sachs'a dava açmıştı.
Malezya hükümeti, Goldman Sachs'ın Malezya'ya kaybettirdiği 6,5 milyar dolar için bankadan tazminat talep ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:46 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Malezya, Güncel
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