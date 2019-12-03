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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

6 saat önce

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak, hakkında açılan yolsuzluk davasına ilişkin mahkemede savunmasını yapmaya başladı.

Malezya'daki yolsuzluk soruşturması, System.String[]

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak, hakkında açılan yolsuzluk davasına ilişkin mahkemede savunmasını yapmaya başladı.

Duruşması için Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesine gelen eski Başbakan Necip, geçen ay Yüksek Mahkemece kabul edilen emaneti suistimal ve gücü kötüye kullanma davaları karşısında yeminli tanıklık yaparak, kendini savunmak istediğini bildirdi.

Mahkeme heyeti Necip'e, Malezya Kamu Kalkınma Fonuna (1MDB) bağlı SRC İş Planı Fonu'ndan 42 milyon ringgit (59 milyon TL) yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin sorular sordu.

SCR İş Planı Fonu'ndan amaç dışı para kullanılması eylemine dahil olmadığını savunan Necip, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Söz konusu davaya ilişkin eski Malezya Başbakanı yarın ve 9, 12, 16, 19 Aralık'ta savunma yapmak üzere duruşmalara çağrılacak.

42 münferit suçtan yargılanıyor

Malezya Yüksek Mahkemesi, 11 Kasım'da Necip'in 1MDB fonundan 42 milyon ringgiti, kurumun iştiraki "SRC International" üzerinden kişisel banka hesaplarına aktardığı suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar vermişti.

Necip Rezak, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında aralarında "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama"nın da bulunduğu 42 münferit suçtan yargılanıyor.

Necip Rezak, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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