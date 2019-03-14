Malezya'daki Zehirli Kimyasal Atık Sızıntısından 937 Kişi Etkilendi

KUALA Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang kentinde yaşanan zehirli kimyasal atık sızıntısından etkilenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 937'ye yükseldi.

KUALA Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang kentinde yaşanan zehirli kimyasal atık sızıntısından etkilenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 937'ye yükseldi.



Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, şimdiye kadar bölgede toplam 937 kişinin kimyasal zehirlenme nedeniyle tedavi için hastanelere gittiğini, yoğun bakımdaki hasta sayısının en son 12 olarak kaydedildiğini bildirdi.



Sızıntının yaşandığı Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerindeki zehirli atıkların temizlenmesi için ilgili bakanlıklardan çok sayıda personel bölgeye sevk edildi.



Kimyasal atıkların nehre döküldüğü iddialarının araştırılması için ise bölgedeki 254 fabrikada inceleme başlatılacağı duyuruldu.



Bu arada Başbakan Mahathir Muhammed ve yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, bölgedeki atık temizleme çalışmalarını izlemek üzere bugün Pasir Gudang'ı ziyaret etti.



Bölgede incelemede bulunduktan sonra basına açıklama yapan Mahathir, durumun kontrol altında olduğunun ve Pasir Gudang'da olağanüstü hal ilan edilmesinin gerekmediğinin altını çizdi.



Mahathir ayrıca bölge halkına kimyasal zehirlenmeyi ciddiye almaları uyarısında bulundu.



Kimyasal atık sızıntısı



Johor eyaletinde bulunan Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine, 7 Mart'ta yaklaşık 20 ton ağırlığında zehirli kimyasal atık sızdığı öğrenilmiş, atıklardan zehirlenen ve çoğu öğrenci olan 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı.



Sızıntının Pasir Gudang'daki okullara yakın bölgede yaşanması ve şehirdeki çok sayıda okulda zehirlenme vakalarının artması üzerine Malezya Eğitim Bakanlığı, ikinci bir duyuruya kadar bölgedeki 111 okulda eğitime ara verilmesini kararlaştırmıştı.



Atıkların bazı fabrikalar tarafından yasa dışı şekilde nehirlere döküldüğü öne sürülmüş, bölgedeki üç fabrika çalışanı gözaltına alınmıştı.



Eyalet yönetimi, kimyasal atık sızıntısının kaynağını araştırıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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