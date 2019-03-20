Son Dakika Haberleri: Malezya'dan AB'ye "Boykot" Uyarısı

Malezya'dan AB'ye "Boykot" Uyarısı

1 saat önce

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin palm yağı kullanımını azaltma ve yasaklamaya yönelik politikalarının sürmesi durumunda Malezya'nın AB ürünlerine boykot uygulayabileceğini söyledi.

Malezya'dan AB'ye
KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin palm yağı kullanımını azaltma ve yasaklamaya yönelik politikalarının sürmesi durumunda Malezya'nın AB ürünlerine boykot uygulayabileceğini söyledi.

Başbakan Mahathir, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin palm yağı kullanımını yasaklama planlarına dair sorulan bir soruya, "Palm yağına karşı bu haksız tutumlarını sürdürürlerse Avrupa'dan gelen ürünleri satın almayı durdurabiliriz." yanıtını verdi.

Hükümetin konuya ilişkin AB ülkelerine mektup gönderdiğini hatırlatan Mahathir, AB ürünlerini boykot planlarına ilişkin detay vermedi.

Mahathir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ocak ayında yazdığı mektupta, Aralık 2018'de Fransız parlamentosunda oylanan ve 2020'den itibaren biyolojik yakıtlarda palm yağı kullanımının yasaklanmasını öngören tasarıyı eleştirmiş ve Macron'a söz konusu teklifi reddetme çağrısında bulunmuştu.

Malezya lideri, palm yağı tasarısına ilişkin Macron'a hitaben, "Karşılıklı saygının azalması Malezya'nın AB ile serbest ticaret görüşmelerini askıya alması ve Fransa'dan gelen ithalatlara karşı aynı türden kanunların uygulanmasını zorunlu kılabilir." ifadesini kullanmıştı.

AB'nin palm yağını sınırlandırma ve yasaklama planı

Avrupa Parlamentosu 2018'in başında, ormanlık alanları yok ettiği gerekçesiyle biyolojik yakıtlarda palm yağı kullanımının sınırlanması ve 2030'dan itibaren palm yağının tamamen yasaklanması kararı almıştı.

Bunun üzerine Fransa, Aralık 2018'de palm yağı yasağını mecliste oylamaya karar vermişti.

Dünyadaki palm yağı üretiminin yüzde 90'ını üstlenen Malezya ve Endonezya hükümetleri, AB ülkelerinin palm yağını sınırlama kararını bir süredir protesto ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Fransa, Avrupa, Malezya, Avrupa Birliği, Güncel
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