Malezya'dan ABD'nin Bağdat Havalimanı'na saldırılarına tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya'dan ABD'nin Bağdat Havalimanı'na saldırılarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Malezya'dan ABD'nin Bağdat Havalimanı'na saldırılarına tepki Açıklaması

6 saat önce

KUALA Malezya hükümeti, ABD'nin dün Bağdat Havalimanı'na düzenlediği ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü hava saldırılarından endişe duyduğunu bildirdi.

Malezya'dan ABD'nin Bağdat Havalimanı'na saldırılarına tepki Açıklaması, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, ABD'nin dün Bağdat Havalimanı'na düzenlediği ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü hava saldırılarından endişe duyduğunu bildirdi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı resmi açıklamasında, "Malezya, 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği hava saldırılarının ardından gelinen durumdan derin endişeler duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede gerilimin düşmesi ve barışın korunması için tüm taraflara itidal çağrısının yapıldığı açıklamada, "Malezya, anlaşmazlık veya çatışmaların barışçıl şekilde, güç veya tehdit kullanılmadan çözülmesi için her türlü çabanın üstlenilmesi gerektiğine inanmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını ifade etmişti.

Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olan Süleymani, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı.

Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında da pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhaliflerce sorumlu tutuluyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, Bağdat, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazeye binlerce kişi katıldı
Kasım Süleymani'nin cenazesi ABD üretimi araçla taşınıyor Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi

Son Dakika Haberleri
12:27 Tarihi mahallenin geçim kaynağı "Soğanlı Bebeği" - Son Dakika
12:26 Yerin 35 metre altında kaçak kazı yaparken yakalandılar - Son Dakika
12:26 Bakan soylu deprem hazırlık toplantısına katıldı - Son Dakika
12:25 HDP önündeki eylemde 124'üncü gün - Son Dakika
12:25 DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 12:30:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'dan ABD'nin Bağdat Havalimanı'na saldırılarına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]