Son Dakika Haberleri: Malezya'dan ABD'nin İsrail yerleşimleri kararına sert tepki
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Malezya'dan ABD'nin İsrail yerleşimleri kararına sert tepki

6 saat önce

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'nin, Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini yasa dışı olarak görmediğini duyurmasına tepki gösterdi.

Malezya'dan ABD'nin İsrail yerleşimleri kararına sert tepki, System.String[]

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'nin, Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini yasa dışı olarak görmediğini duyurmasına tepki gösterdi.

Başbakan Mahathir, ABD'nin kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'nin, Filistin'deki Yahudi yerleşimleri konusunda tavır değiştirmesinin "işgali yasallaştırma" olduğunu belirten Mahathir, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun söz konusu açıklamasının Birleşmiş Milletler kararlarına karşı bariz saygısızlık olduğuna dikkati çekti.

Mahathir, "Bundan sonra güvende değiliz. Eğer bir ülke, bizim vatanımıza girmek ister ve yerleşim birimini kurarsa bu yasal kabul edilebilir ve biz hiçbir şey yapamayız." ifadesini kullandı.

Açıklamanın zamanlamasına dikkati çeken Mahathir, "İsrail, Gazze'de bu haksız saldırıları yaparken siz, yasa dışı yerleşim yerlerinin yasal olduğunu söylüyorsunuz. Bu, İsrail'i sivil ve çocukları daha fazla öldürmeye cesaretlendirme ve bunun karşısında cezasız bırakma anlamına gelmiyor mu? İsrail, katlettiği insanların topraklarında yerleşim yeri kurduğu için ödüllendiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, dün açıklamıştı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Karar, İsrail'de sevinçle karşılanırken, Filistin yönetimi ise ABD'ye tepki göstermişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin kararının uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini belirtmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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