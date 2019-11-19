Malezya'dan

Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Sabu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Güney Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısında, "Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu durumun endişe verici" olduğunu söyledi.

Bernama ajansının haberine göre, Sabu, toplantıda yaptığı konuşmada, ASEAN Dışişleri Bakanlarının ilişkilerini güçlendirmesi ve derinleştirmesi gerektiğini belirtti.

Siber güvenlik gibi yükselişte olan yeni tür güvenlik tehditlerinin de ele alınması zorunluluğuna dikkati çeken Malezya Dışişleri Bakanı, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların durumu ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Sabu, Arakanlı Müslümanların, Malezya dahil Myanmar'ın komşu ülkelerine yönelmesinin ve aşırıcı ideolojilere kapılmasının önüne geçmek için durumun sağduyuyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Güney Çin Denizi'ndeki jeopolitik durumun da oldukça komplike olduğunu ifade eden Sabu, tüm tarafların tartışmalı bölgede düzenlediği faaliyetler konusunda kendilerini sınırlamaları gerektiğini kaydetti.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.