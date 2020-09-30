Malezya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı - Son Dakika

KUALA Malezya hükümeti, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da uluslararası hukuku ve ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan topraklarında sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağrısı yaptı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Malezya, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül'de başlayan askeri çatışmaların ardından daha kötüye giden durumdan ötürü derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Ermenistan ve Azerbaycan'a azami itidal çağrısı yaparken, "İki komşu arasındaki gerilimi azaltmak için somut adımlar atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflara bu sorunu diyalog ve diplomasi yoluyla çözme tavsiyesinde bulunan bakanlık, "Malezya, uluslararası hukuk esas alınarak barışçıl çözüm hedefleyen her türlü çabayı desteklemektedir." ifadelerine yer verdi.