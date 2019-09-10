Son Dakika Haberleri: Malezya’dan Bursalı savunma sanayi firmalarına yatırım daveti
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Malezya’dan Bursalı savunma sanayi firmalarına yatırım daveti

1 saat önce

Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli hedeflerine katkısını her geçen yıl artıran Bursa iş dünyası temsilcilerine Malezya'dan işbirliği çağrısı geldi.

Malezya’dan Bursalı savunma sanayi firmalarına yatırım daveti, System.String[]

Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli hedeflerine katkısını her geçen yıl artıran Bursa iş dünyası temsilcilerine Malezya'dan işbirliği çağrısı geldi.

Türkiye, Malezya, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:30 
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