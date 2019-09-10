Malezya’dan Bursalı savunma sanayi firmalarına yatırım daveti
1 saat önce
Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli hedeflerine katkısını her geçen yıl artıran Bursa iş dünyası temsilcilerine Malezya'dan işbirliği çağrısı geldi.
Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli hedeflerine katkısını her geçen yıl artıran Bursa iş dünyası temsilcilerine Malezya'dan işbirliği çağrısı geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:30
Şenol Güneş'ten yıldız oyuncuya kesik! Ali Babacan: Ekonomideki en kritik sorun öngörülebilirlik Burak Yılmaz forma istedi, Abdullah Avcı reddetti Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma!