Malezya'dan Bursalı savunma sanayii firmalarına yatırım daveti

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli hedeflerine katkısını her geçen yıl artıran Bursa iş dünyası temsilcilerine Malezya'dan iş birliği çağrısı geldi.



BTSO bünyesindeki Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC), Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu yetkililerini ağırladı. BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda savunma sanayiinde yatırım ve iş birliği fırsatları değerlendirilirken, MIDA Havacılık ve Uzay Sanayi Birimi yetkilileri tarafından Bursalı sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.



BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye ve Malezya'nın coğrafi açıdan birbirine uzak olmasına rağmen iki ülke arasındaki münasebetlerin her geçen gün geliştiğini kaydetti. Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 2,5 milyar dolara yaklaştığını belirten Koçaslan, "Ortak hedefimiz en kısa sürede ticaret hacmimizi 5 milyar dolara taşımaktır. BTSO olarak biz de bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temmuz ayında makine sektör temsilcilerimizle Kuala Lumpur'da düzenlediğimiz sektörel ticaret heyeti programının ardından bugün de Bursa'da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Toplantımız Bursa ve Malezya arasındaki ticari ilişkilerin artırılması hedefine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.



Bursa'ya son iki ayda iki ayrı ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden MIDA Genel Müdür Yardımcısı Arham Abdul Rahman ise iki ülke arasındaki ticari birlikteliğin artmasıyla birlikte Bursa ile ilişkilerinin daha da iyiye gittiğini söyledi. Bursa firmalarıyla yeni işbirlikleri kurmak için BTSO'yu ziyaret ettiklerini belirten Rahman, "Bursa'nın savunma ve havacılık alanında kaydettiği gelişmeyi yakından takip ediyor ve firmaların bu alandaki tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Güney Asya'da havacılık alanında bakım ve onarım üssü haline getirmek istediğimiz Malezya'da Bursalı sektör temsilcilerinin yatırım yapmasını istiyoruz" dedi. - BURSA