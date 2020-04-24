Malezya'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine tepki - Son Dakika

Malezya'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine tepki

6 saat önce

KUALA Malezya hükümeti, Çin'e ait bir geminin Güney Çin Denizi'nde Malezya kara sularına girmesine tepki gösterdi.

Malezya'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine tepki, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, Çin'e ait bir geminin Güney Çin Denizi'nde Malezya kara sularına girmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, açıklamasında Malezya'nın Güney Çin Denizi'ndeki duruşunun açık ve sabit olduğunu belirterek, "Tüm taraflar, Güney Çin Denizi'nde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için birlikte çalışmalıdır." dedi.

Malezya'nın Güney Çin Denizi'ndeki haklarını korumakta kararlı olacağını vurgulayan Bakan Hişamuddin, "Malezya, Güney Çin Denizi'nin barış ve karşılıklı ticaret denizi olması yönündeki fikrini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Hişamuddin, Çin'e ait keşif gemisinin 19 Nisan'da Malezya kara sularına girmesini ise "Eski bir savunma bakanı olarak yaşananlardan son derece haberdarım. Sularımızda istenmeyen hadiselerden uzak durmalıyız. Savaş gemileri ve diğer türlü gemilerin Güney Çin Denizi'nde bulunması gerilimin artmasına sebep olabilir." sözleriyle değerlendirdi.

19 Nisan'da Çin'e ait bir keşif gemisi, Güney Çin Denizi'nde Malezya kara sularına girerek, Malezya'ya ait bir gemiye yaklaşırken görülmüştü.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 08:00 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi 5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu         
14:12
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu         
14:04
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır         
14:02
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor         
13:30
900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor 900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor         
13:30
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin         
13:18
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı         
13:02
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi         
12:57
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı         
12:47
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi         
12:44
İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez 5 mucize besini! Mutlaka tüketilmesi gerekiyor İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez 5 mucize besini! Mutlaka tüketilmesi gerekiyor         
12:41
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi         
12:39
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor         
12:32
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı         
12:25
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor         
12:13
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı         
12:09
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:06
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı         
11:50
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi         
11:37
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti         
11:32
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı         
11:32
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı         
11:32
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi         
11:26
Koronavirüs savaşçılarının yoğun bakımda hastalar için ter döktüğü anlar anbean kameralara yansıdı Koronavirüs savaşçılarının yoğun bakımda hastalar için ter döktüğü anlar anbean kameralara yansıdı         
11:25
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu         
11:00
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor 389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor         
11:00
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü         
10:57
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi         
10:54
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz         
10:47
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 14:25:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]