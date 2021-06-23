Malezya'dan COVAX'a "tam bir fiyasko" eleştirisi - Son Dakika

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının adil dağılımı için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) başlattığı Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) "tam bir fiyasko" olduğunu belirtti.

Bu yılki Dünya Bankası Malezya Ekonomik İzleme raporunun tanıtımında konuşan Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Kovid-19 aşılarının dağıtımındaki sorunlara dikkati çekti.

Dünya Bankasının, Kovid-19 aşısının dağıtılmasındaki adaletsizliğe dair gelişmiş ülkeleri ses çıkarmaya davet etmesi gerektiğini belirten Hayri, "Gelişmiş ülkelerin gereğinden fazla aşı stoklaması, Malezya gibi ülkelerin Kovid-19 bağışıklığı planlarının ertelenmesine yol açmıştır." dedi.

Hayri, aşı geliştirme merkezlerinin Avrupa'da olması nedeniyle bölge ülkelerinin çok önceden aşı stokları yaptığını vurgulayarak "Japonya gibi gelişmiş ülkenin de yer aldığı Asya ülkeleri, Avrupa ve ABD'ye kıyasla aşılama oranında bir hayli geridedir." şeklinde konuştu.

COVAX'ın bu eşitsizliği sağlamada üzerine düşeni yapamadığını belirten Hayri, "COVAX'ı küresel dayanışma ve eşit aşılamanın temin edilmesi için kurduk fakat tam bir fiyaskoyla sonuçlandı." dedi.

Bakan Hayri, Malezya'da hedeflenen Kovid-19 bağışıklığının zamanında sağlanması için günlük aşılama sayısının 250 binin üzerine çıkarılacağını ve ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin temmuzun sonuna doğru hafifletilebileceğini kaydetti.

Şimdiye kadar 711 bin 6 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 554'e ulaştı.