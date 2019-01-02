Son Dakika Haberleri: Malezya'dan Ertelenen Çin Projesine Devam Sinyali

Malezya'dan Ertelenen Çin Projesine Devam Sinyali

1 saat önce

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak döneminde Çin ile imzalanan ve başbakanlığa geldikten sonra ertelemeye karar verdiği 20 milyar dolarlık demir yolu projesinin devam edebileceğini açıkladı.

Malezya'dan Ertelenen Çin Projesine Devam Sinyali, System.String[]
KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak döneminde Çin ile imzalanan ve başbakanlığa geldikten sonra ertelemeye karar verdiği 20 milyar dolarlık demir yolu projesinin devam edebileceğini açıkladı.

Malezya'da Çince yayın yapan Sin Chew Daily gazetesine konuşan Mahathir, Doğu Yakası Demir Yolu (ECRL) projesinin akıbeti için Çinli yetkililerle bir süredir müzakere halinde olduklarını fakat tatmin edici bir sonuca varamadıklarını söyledi.

Mahathir, "Bizim çok fazla harcamamızı, Çin'in de kayıp yaşamayacağını temin etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Projenin makul şartlarda devam edebilmesi için görüşmelerin süreceğini" belirten Mahathir, "Çin tarafı için bu oldukça karlı bir anlaşma. O yüzden değişiklik yapmaktan kaçınıyorlar." ifadelerini kullandı.

Demir yolu projesinde bu şartlarda Malezya'nın kar elde etmeyeceğini, aksine 55 milyar Malezya ringiti borçlu çıkacaklarını vurgulayan Mahathir, Çin ile projelerin durdurulmasının iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğini savundu.

Başbakan Mahathir, Malezya'nın dış borçlarını azaltmak amacıyla ağustosta, 20 milyar dolarlık demir yolu projesiyle 3 milyar dolarlık boru hattı projesini durdurma kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:30 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Ekonomi
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