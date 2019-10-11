Son Dakika Haberleri: Malezya'dan Hindistan'a yılan ve kertenkele kaçırırken yakalandılar
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Malezya'dan Hindistan'a yılan ve kertenkele kaçırırken yakalandılar

1 saat önce

KUALA Malezya'dan, nadir bulunan yılan ve kertenkele kaçıran çalışan iki kişi, Hindistan'da havalimanında yakalandı.

Malezya'dan Hindistan'a yılan ve kertenkele kaçırırken yakalandılar, System.String[]

KUALA Malezya'dan, nadir bulunan yılan ve kertenkele kaçıran çalışan iki kişi, Hindistan'da havalimanında yakalandı.

Malezya Gümrük Polisinden yapılan açıklamada, başkent Kuala Lumpur'dan Hindistan'ın Chennai kentine hareket eden yolcu uçağının Chennai Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrası bagaj kontrolünde iki yolcunun bavullarında gizlenmiş yılan ve kertenkelelere rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, ele geçirilen 2 yılanın yeşil ağaç pitonu ve ametist pitonu türünde, 5 kertenkelenin de yok olma tehlikesi altındaki bir türden olduğu ifade edildi.

Hayvanların bakımlarının yapılmasının ardından Malezya'daki doğal yaşam alanlarına gönderileceği vurgulanan açıklamada, söz konusu iki yolcunun tutuklandığı ve Kuala Lumpur'a gönderileceği kaydedildi.

Kuala Lumpur, Hindistan, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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