Son Dakika Haberleri: Malezya'dan İsrail'e tünel tepkisi
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Malezya'dan İsrail'e tünel tepkisi

1 saat önce

KUALA Malezya hükümeti, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nden Burak (Ağlama) Duvarı'na tünel açmasına tepki gösterdi.

Malezya'dan İsrail'e tünel tepkisi, System.String[]
KUALA Malezya hükümeti, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nden Burak (Ağlama) Duvarı'na tünel açmasına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, bakanlığın yemek davetinde, İsrail'in pazartesi günü Doğu Kudüs'te yaptığı tünel açılışına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Malezya hükümetinin İsrail'in tek taraflı aldığı bu kararı asla kabul etmediğini dile getiren Seyfeddin, "Bu eylemin Filistinlilere danışılarak yapılması gerekirdi." ifadesini kullandı.
Seyfeddin, "İsrail'in bu yaptığına göz yummuyoruz, bu hususta kararlılığımızı sürdürerek Filistinlilerin yanında duracağız." dedi. Seyfeddin, İsrail'in, bölgede barış sürecini zarara uğratan faaliyetlerde bulunduğunu vurguladı.
Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışı
İsrail makamları, pazartesi günü Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışını yapmıştı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katılmıştı.
Tünel, "Shalem" projesinin bir parçası
Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce "Davud'un Şehri" olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören "Shalem" projesinin bir parçası.
Filistinliler, "Doğu Kudüs'ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu" yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürürken, İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:19 Kaynak: AA
Doğu Kudüs, Malezya, Silvan, İsrail, Güncel
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