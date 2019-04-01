Son Dakika Haberleri: Malezya'dan İsrail'in Gazze'deki Müdahalesine Tepki

Malezya'dan İsrail'in Gazze'deki Müdahalesine Tepki

42 dakika önce

KUALA Malezya hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 4 Filistinlinin ölümüne ve 316 Filistinlinin yaralanmasına neden olan İsrail'in müdahalesini kınadı.

Malezya'dan İsrail'in Gazze'deki Müdahalesine Tepki, System.String[]
KUALA Malezya hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 4 Filistinlinin ölümüne ve 316 Filistinlinin yaralanmasına neden olan İsrail'in müdahalesini kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, 30 Mart'ta Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümü gösterilerine katılan Filistinlilere, gerçek ve plastik mermi kullanmasını, Malezya hükümetinin sert bir dille kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in, savunmasız Filistinlilere yönelik uyguladığı baskı, haksız ve kabul edilemezdir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Uluslararası Bağımsız Tahkikat Komisyonu'nun, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan protestolara ilişkin raporlarını dikkate almadığı vurgulanan açıklamada, "Bu tavır, İsrail hükümetinin uzlaşmazlığına işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Filistinlilerin daha fazla can kaybı yaşamaması için uluslararası kamuoyuna çağrı yapıldı.

İsrailli askerlerin, 30 Mart'ta Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde, 4 Filistinli şehit olmuş, 316 Filistinli yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:12 Kaynak: AA

Gazze, Malezya, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rap Şarkıcısı Nipsey Hussle Uğradığı Saldırı Sonucu Öldü AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı Son Dakika! Anadolu Ajansı Türkiye'de Sandıkların Yüzde Yüzünü açıkladı: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 23 Bin 945 Oyla Önde Olcan Adın'ın Seçim Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 20:54:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'dan İsrail'in Gazze'deki Müdahalesine Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]