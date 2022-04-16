Malezya'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına kınama - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına kınama

16.04.2022 11:42
Malezya'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına kınama

KUALA Malezya'nın, Mescid-i Aksa'yı işgal eden ve Filistinlilere saldıran İsrail askerlerinin cüretkar eylemlerini "şiddetle" kınadığı bildirildi.

KUALA Malezya'nın, Mescid-i Aksa'yı işgal eden ve Filistinlilere saldıran İsrail askerlerinin cüretkar eylemlerini "şiddetle" kınadığı bildirildi.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin utanç verici ve insanlık dışı eylemlerinden büyük üzüntü duyduğunu ve Müslümanların kutsal ramazan ayını kutladığı bir cuma gününde söz konusu saldırıların asla olmaması gerektiğini söyledi.

"İsrail askerleri kadınları da hedef aldı, bu kabul edilemez bir vahşet eylemidir." ifadesini kullanan Bakan Seyfeddin, Malezya'nın sağlık çalışanları ve gazeteciler dahil Filistinlileri hedef alan İsrail güçlerinin eylemlerini "şiddetle" kınadığını bildirdi.

Seyfeddin, Malezya'nın Filistinlilerin geleceğini ve refahını savunmaya devam edeceğini kaydetti.

İsrail güçlerinin dün sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya girmesiyle çıkan olaylarda en az 153 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Burak Derneğinden İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama Burak Derneğinden İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama Arap ülkelerinden, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama Arap ülkelerinden, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına kınama

Malezya, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına kınama - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
11:13 Rezidans dehşetine jet iddianame: Genç kızın işkencecileri 31,5 yıl hapisle yargılanacak
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:51:36. #1.12#
SON DAKİKA: Malezya'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement