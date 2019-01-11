Son Dakika Haberleri: Malezya'dan İsrailli Yüzücüleri Ülkeye Almama Kararı

Malezya'dan İsrailli Yüzücüleri Ülkeye Almama Kararı

27 dakika önce

KUALA Malezya hükümeti, ev sahipliği yapacağı "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak üzere vize başvurusu yapan İsrailli yüzücülerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Malezya'dan İsrailli Yüzücüleri Ülkeye Almama Kararı, System.String[]
KUALA Malezya hükümeti, ev sahipliği yapacağı "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak üzere vize başvurusu yapan İsrailli yüzücülerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Kabine toplantısının ardından basına konuşan Başbakan Mahathir Muhammed, İsrailli sporcuların ülkeye giriş izni alamadığına dair İsrail basınında çıkan iddiaları doğrulayarak, hükümetin söz konusu kararın arkasında durduğunu söyledi.

Mahathir, "Eğer gelirlerse suç teşkil eder. Malezya'nın şampiyonaya ev sahipliği yapma hakkını geri çekmek istiyorlarsa deneyebilirler." ifadelerini kullanarak, ülkesinin İsrailli sporcularla ilgili tavrını değiştirmeyeceğini de vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Steven Sim Chee Keong ise söz konusu İsrail olduğunda Malezya'nın duruşunun çok net olacağını belirtti ve " Hükümet, Filistin halkına yapılan baskıyı protesto etmek için bu konudaki sert tutumunu koruyacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail basınında hafta başında çıkan haberlerde, toplam 70 ülkeden 600'den fazla yüzücünün yarışacağı şampiyonaya katılmak isteyen İsrailli sporcuların Malezya'ya girişinin yasaklandığı öne sürülmüştü.

Malezya'da 29 Temmuz başlayacak 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, 4 Ağustos'a kadar sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:23 Kaynak: AA

Vize, İsrail, Malezya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz

Kars'ta Vatandaşların Saçları ve Sakalları Buz Tuttu MHP'nin Siirt Belediye Başkan Adayı Muzaffer Furat'ın Skandal Paylaşımı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 11:50:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'dan İsrailli Yüzücüleri Ülkeye Almama Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]