Malezya'dan Kovid-19'a karşı Çin ile yakın iş birliği açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya'dan Kovid-19'a karşı Çin ile yakın iş birliği açıklaması - Son Dakika

Malezya'dan Kovid-19'a karşı Çin ile yakın iş birliği açıklaması

21 dakika önce

KUALA Malezya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinden yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Çin ile yakın iş birliğinde bulunacağını bildirdi.

Malezya'dan Kovid-19'a karşı Çin ile yakın iş birliği açıklaması, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinden yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Çin ile yakın iş birliğinde bulunacağını bildirdi.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Başbakan Mahathir Muhammed'in bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kovid-19 konusunda telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada söz konusu virüsün olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için Malezya'nın her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtilerek, "Başbakan, Malezya'nın kararlı desteği ve dayanışmasını Çin'e iletmiş, sayın Devlet Başkanı Şi'nin bu hususta aldığı tedbirlere duyduğu güveni ifade etmiştir." ifadesi kullanıldı.

İki liderin bundan sonra virüs salgınına dair gelişmelerde yakın temasta kalacağı da açıklamada vurgulandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:34 Kaynak: AA
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