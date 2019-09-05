Son Dakika Haberleri: Malezya'dan Mursi'nin oğlunun vefatına taziye
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Malezya'dan Mursi'nin oğlunun vefatına taziye

1 saat önce

KUALA Malezya hükümeti, Mısır'da hapishanede hayatını kaybeden, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi'nin vefatı üzerine taziyede bulundu.

Malezya'dan Mursi'nin oğlunun vefatına taziye, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, Mısır'da hapishanede hayatını kaybeden, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi'nin vefatı üzerine taziyede bulundu.

Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'nin vefatından ötürü son derece üzüntülüyüm. Ailesi ve sevenlerine taziyelerimi iletiyorum. Zor dönemlerinde dualarım onlarladır." ifadelerini kullandı.

Abdullah Mursi bu gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, haziran ayında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Necla Mahmud ile evli olan Mursi'nin, Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah adında 5 çocuğu vardı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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