Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması çağrısı - Son Dakika

Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması çağrısı

21.04.2021 05:27
Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması çağrısı, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, askeri darbenin gerçekleştiği Myanmar'da şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

KUALA Malezya hükümeti, askeri darbenin gerçekleştiği Myanmar'da şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesinde Myanmar'daki son durumu müzakere etti.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Hişamuddin, "Myanmar'da şiddetin son bulması ve gözaltına alınan siyasetçilerin serbest bırakılması konusunda Malezya'nın duruşunu görüşmede yineledim." dedi.

Hişamuddin ayrıca, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) belirlediği bir temsilcinin, Myanmar'daki taraflarla görüşmesine izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ASEAN liderleri 24 Nisan'da, Myanmar'daki krizi görüşmek üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek özel zirvede bir araya gelecek.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi Survivor'da elenen isim Reşat Hacıahmetoğlu oldu Survivor'da elenen isim Reşat Hacıahmetoğlu oldu Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Nihat Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğindeki görev süresi uzatıldı Nihat Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğindeki görev süresi uzatıldı         
02:10
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı         
01:35
Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı         
01:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika Üssü'ne saldıran milis grubu açıkladı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika Üssü'ne saldıran milis grubu açıkladı         
23:29
GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız         
23:06
Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor         
22:53
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi         
17:27
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar         
13:31
Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum         
13:14
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım         
12:09
Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama         
12:00
Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor         
10:37
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 05:54:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei