Son Dakika Haberleri: Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah: "Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü derhal başlamalıdır"
Son Dakika Güncel Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah: 'Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü derhal başlamalıdır'

Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah: "Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü derhal başlamalıdır"

1 saat önce

KUALA Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, "Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü derhal başlamalıdır.

Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah:

KUALA Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, "Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü derhal başlamalıdır. Aksi halde Rakhine eyaletinde güvenliklerinden endişe ederek nasıl dönebilirler." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketinin (NAM) 18. Zirve Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Seyfeddin, zirvenin hazırlık toplantısında Myanmar'da etnik ayrımcılık ve şiddete maruz kalan Arakanlı Müslümanların sorunlarına değindi.

Seyfeddin, Arakanlı mültecilerin en temel meselelerinin, ülkelerini terk etmek zorunda kalmış mültecilerin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde vatanlarına dönmelerinin sağlanması olduğunu vurgulayarak, "Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü derhal başlamalıdır. Aksi halde Rakhine eyaletinde güvenliklerinden endişe ederek nasıl dönebilirler?" ifadelerini kullandı.

Myanmar'ın NAM ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi platformlarda, Malezya ile aynı çatı altında bulunduğunu hatırlatan Seyfeddin, Myanmar yönetimine hitaben, "Uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı gösterme konusunda diğer devletlere iştirak etmelerini umuyoruz." dedi.

Malezyalı yetkililer, Arakanlı Müslümanlara yapılan etnik ayrımcılığa karşı Myanmar yönetimine sert eleştirilerde bulunmuştu.

Başbakan Mahathir Muhammed, geçen ayki Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliğe dikkati çekerek, "Batılı sömürgecilerin çoğu, bağımsızlıklarının ardından ülkelerindeki yerli olmayan insanları sürgün etti fakat onlar bile dünyanın hiçbir yerinde Myanmar kadar acımasız olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar, Malezya, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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