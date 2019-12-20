Malezya Dışişleri Bakanı'ndan Kuala Lumpur Zirvesi'ne yönelik eleştirilere sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya Dışişleri Bakanı'ndan Kuala Lumpur Zirvesi'ne yönelik eleştirilere sert tepki - Son Dakika

Malezya Dışişleri Bakanı'ndan Kuala Lumpur Zirvesi'ne yönelik eleştirilere sert tepki

6 saat önce

KUALA Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, "Malezya olarak Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat bu kişiler diğer ülkelerin bombalanması veya yaptırıma maruz kalmasını onaylıyor.

Malezya Dışişleri Bakanı'ndan Kuala Lumpur Zirvesi'ne yönelik eleştirilere sert tepki, System.String[]

KUALA Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, "Malezya olarak Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat bu kişiler diğer ülkelerin bombalanması veya yaptırıma maruz kalmasını onaylıyor." dedi.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi'nin üçüncü gününde katılımcılara hitap eden Dışişleri Bakanı Seyfeddin, İslam aleminin sorunlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Müslüman ülkelerin kendi içindeki çatışmalarına dikkati çeken Bakan Seyfeddin, "Müslüman ümmetinin içinde bazı küçük ülkelerle alay eden, bazı ülkelere karşı tek taraflı yaptırım uygulayan ve hatta Müslüman ülkeleri bombalayan birtakım ülkeler var. Bu ülkeler süper güçler adına gizli savaşlara bulaşıyor ve başkalarının yararına vekalet savaşları çıkarıyor." şeklinde konuştu.

Seyfeddin, Suudi Arabistan ve bazı Körfez Arap ülkelerinden Kuala Lumpur Zirvesi'ne yapılan eleştirilere de sert tepki gösterdi ve "Malezya olarak Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat bu kişiler diğer ülkelerin bombalanması veya yaptırıma maruz kalmasını onaylıyor." açıklamalarında bulundu.

Müslümanlar içinde bölünmüşlük ve kutuplaşmanın arttığını vurgulayan Seyfeddin, "Irkçılık, ırk siyaseti ve üstünlük içeren ideolojilerin Doğu ve Batı'dan yayılması gibi sorunlarla yüzleşiyoruz." dedi.

Bakan Seyfeddin, bu tür sorunların çözümü için devletlerin sadece diğer ülke hükümetleriyle değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği içinde olması gerektiğini savundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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