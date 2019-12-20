Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: "Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: 'Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları... - Son Dakika

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: "Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları...

6 saat önce

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: "Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat bu kişiler diğer ülkelerin bombalanması veya yaptırıma maruz kalmasını onaylıyor.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah:

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: "Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat bu kişiler diğer ülkelerin bombalanması veya yaptırıma maruz kalmasını onaylıyor."

Mevlüt Çavuşoğlu, Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Varank'tan yerli otomobil yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor

Son Dakika Haberleri
22:14 Tartıştığı çocuklarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
22:14 Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
22:14 Aydın'da yeni kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdılar - Son Dakika
22:14 Trabzon'da 16 yıl önce düşen uçaktaki İspanyol askerlerinin kalıntıları Madrid'de - Son Dakika
22:13 Adalar kaymakamı ve faytoncular derneği başkanından açıklama - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:17:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: "Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]