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Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: "Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları...
6 saat önce
Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: "Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat bu kişiler diğer ülkelerin bombalanması veya yaptırıma maruz kalmasını onaylıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:48 Kaynak: AA
Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: "Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat bu kişiler diğer ülkelerin bombalanması veya yaptırıma maruz kalmasını onaylıyor."
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