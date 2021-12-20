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Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

20.12.2021 14:35
Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam ümmeti içerisindeki liderliğini çok yakinen takip ediyoruz.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam ümmeti içerisindeki liderliğini çok yakinen takip ediyoruz. Türkiye bu anlamda gerçekten bir nevi liderlik üstleniyor ve ümmet aslında bence birlikte çalışmalı, yakın bir iş birliği içinde olmalı." dedi.

Seyfeddin ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Seyfeddin, ekonomik iş birliği, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve serbest ticaret anlaşmasının hızlı bir şekilde tamamlanıp imzalanması gibi birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.

Türkiye'de Malezyalı firmaların, Malezya'da da Türk firmalarının yatırımlarının artmasını istediklerini dile getiren Seyfeddin, "Savunma sanayinde görev yapan Türk firmaları özellikle bizim birçok ihale sürecimize katıldılar, bunların bir kısmı bu ihaleleri kazanan firmalar. Bazı ihaleler halen değerlendirme aşamasında. Ancak tabii ki burada ihaleler şeffaf, açık bir biçimde gerçekleştiriliyor. Yine de bir Türk firmasının bu ihalelere katılıyor olması nihayetinde değerlendirmeler için pozitif sonuçları getirecektir." diye konuştu.

Seyfeddin, Malezya'nın Türkiye'ye kardeş ülke gözüyle baktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam ümmeti içindeki liderliğini çok yakinen takip ediyoruz. Türkiye bu anlamda gerçekten bir nevi liderlik üstleniyor ve ümmet aslında bence birlikte çalışmalı, yakın bir iş birliği içinde olmalı. Tabii ki İslam İşbirliği Teşkilatı gibi resmi platformlar var. Türkiye bu platformlarda çok büyük rol oynuyor ama aynı zamanda biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Türk hükümetinden bazı konularda liderlik de bekliyoruz. Özellikle ümmeti ilgilendiren konularda. Örneğin Afganistan ve Filistin gibi konularda liderliğinizi bekliyoruz. "

"Türk ve Malezya STK'leri Afganistan konusunda yakın iş birliği içinde"

Seyfeddin, toplantının soru cevap kısmında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Malezya'nın ticari ilişkileri geliştirmek konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

İki ülke firmalarının yaptığı yatırımlar, ortaklıklar ile üçüncü ülkelerdeki projelere yönelik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda anlayış birliği olduğunu kaydeden Seyfeddin, Türk savunma sanayii firmalarının Malezya'daki ihalelere katılması konusuna da değindi. Seyfeddin, "Malezya'da açık ve şeffaf bir ihale süreci yürütülüyor. Hiçbir şekilde bu süreçlerde değişiklik yapılmıyor ancak Türk firmalarının bu konudaki deneyimlerini de göz önünde bulundurduğumuzda bütün bu süreçlerin olumlu sonuçlar vereceği konusunda iyimseriz ve böyle bir ümidimiz var. Malezya'nın buradaki bazı projelere katılımıyla da bir taraftan yatırım kaynakları buraya aktarılabilir aynı zamanda da istihdam yaratılabilir." şeklinde konuştu.

Seyfeddin, Afganistan konusunda Türkiye ile Malezya arasında bilgi paylaşımı yapıldığına dikkati çekerek, "Türk ve Malezya STK'leri bu konuda da son derece yakın iş birliği içinde." ifadelerini kullandı.

Malezya'nın Global Peace Mission isimli STK'sinin Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir ofis açtığına işaret eden Seyfeddin, "Türk kuruluşlarıyla özellikle de Afganistan'ın yeniden inşası konusunda çok yakın bir iş birliğine hazırız. Bu çok farklı boyutlarda bir iş birliği olabilir. Kabil'deki havalimanının yeniden inşası, eğitim, eğitmenlerin eğitilmesi gibi çok farklı alanlarda bir iş birliği gerçekleşebilir." diye konuştu.

Seyfeddin, Türkiye ile Malezya'nın iki kardeş ülke olarak Afganistan ve Afganları desteklemek konusunda yapacağı çok şey bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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