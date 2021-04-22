Malezya, dünyanın ilk "Faizsiz Sürdürülebilirlik Tahvilini" piyasaya sürdü - Son Dakika

Malezya, dünyanın ilk "Faizsiz Sürdürülebilirlik Tahvilini" piyasaya sürdü

22.04.2021 13:55
Malezya, dünyanın ilk

Malezya hükümeti, "dünyanın ilk faizsiz sürdürülebilirlik tahvili" niteliğindeki 1,3 milyar dolar değerinde devlet tahvilini piyasaya sürdü.

Malezya hükümeti, "dünyanın ilk faizsiz sürdürülebilirlik tahvili" niteliğindeki 1,3 milyar dolar değerinde devlet tahvilini piyasaya sürdü.

Malezya Ulusal Haber Ajansı'nın (BERNAMA) haberine göre, toplam 800 milyon dolar değerindeki 10 yıllık ve 500 milyon dolar değerindeki 30 yıllık tahviller dünyanın farklı bölgelerinden yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

Getirileri, faizle değil sürdürülebilir büyümeye yönelik, çevre dostu yatırımların kazançlarıyla ödenecek tahviller, "dünyanın ilk faizsiz sürdürülebilirlik tahvili" olma özelliği taşıyor.

ABD dolarına endeksli tahvillerin arzında 6,4 katı talep toplanırken, 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 2,07, 30 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 3,075 oldu.

Hükümet, yoğun talep üzerine başlangıçta 10 milyar dolar olması planlanan tahvil arzını 1,3 milyar dolara çıkardı.

Dünyanın her yerinden yatırımcılar ilgi gösterdi

Küresel piyasada yatırımcıların ilgisiyle karşılaşan tahvillerden 10 yıl vadelilerin yüzde 55'i Asya, yüzde 33'ü Avrupa ile Orta Doğu ve Afrika bölgesi (EMEA), yüzde 12'si ABD'deki yatırımcılar tarafından satın alındı.

30 yıl vadeli tahvillerin yüzde 46'sı Asya, yüzde 33'ü Avrupa ile Orta Doğu ve Afrika bölgesi (EMEA), yüzde 21'i ise ABD'deki yatırımcıların portföylerinde yerini buldu.

Yatırımcı türlerine göre; 10 yıl vadeli tahvillerin yüzde 67'si fon yöneticileri ile sigorta şirketlerine, yüzde 18'i hükümetlere ve merkez bankalarına, yüzde 14'ü bankalara, yüzde 1'i diğer yatırımcılara dağıtıldı.

30 yıl vadelilerin yüzde 83'ü fon yöneticileri ile sigorta şirketleri, yüzde 10'u bankalar, yüzde 4'ü hükümetler ve merkez bankaları, yüzde 3'ü diğer yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyecek

Malezya Maliye Bakanı Zafrul bin Tengku Abdülaziz, yaptığı açıklamada, "Yatırımcıların yeni Sürdürülebilirlik Tahvili satışımıza verdiği güven oyu karşısında mutlu ve gururluyuz. Bu, onların aynı zamanda Malezya ekonomisinin güçlü temellerine ve sağlam büyüme perspektifine duyduğu güveni yansıtıyor." dedi.

Bakan Abdülaziz, birçok bakımdan dünyada ilk olma özelliği taşıyan satışın aynı zamanda Malezya'nın İslami finans endüstrisinin, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) doğrultusunda belirlediği 2030 Ortak Refah Vizyonu'na ulaşmasını desteklemek üzere faizsiz tahvilleri yapılandırma konusundaki yenilikçi kabiliyetini yansıttığını vurguladı.

Faizsiz Sürdürülebilirlik Tahvili, yeni oluşturulan Malezya Hükümeti SDG Sukuk Çerçeve Düzenlemesi" uyarınca hükümet tarafından kurulan "Malezya Wakala Sukuk Fonu" adı verilen özel amaçlı şirket tarafından yayımlandı.

Çerçeve Düzenleme, Sustainalytics adlı ikinci parti bağımsız şirket tarafından değerlendirildi, 2020 tarihli Sosyal Tahvil İlkeleri, 2018 tarihli Yeşil Tahvil İlkeleri ve 2018 tarihli Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Sürüdürülebilirlik Tahvili Standartlarına uyumluluğu tescil edildi.

Faizsiz Sürdürülebilirlik Tahvili'nin yapısı, CIMB Bankası İslam Hukuku Komitesi, HSBC Bankası Küresel İslam Hukuku İzleme Komitesi tarafından onaylandı.

"Sukuk" adı verilen faizsiz bono ve tahviller, İslam hukukuna uygun, kar payına dayalı faizsiz finansal kazanç enstrümanları olarak biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, dolar, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya, dünyanın ilk 'Faizsiz Sürdürülebilirlik Tahvilini' piyasaya sürdü - Son Dakika


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