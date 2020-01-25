Malezya, Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu - Son Dakika
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Malezya, Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu

19 dakika önce

KUALA Malezya hükümeti, dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye mesajı yolladı.

Malezya, Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye mesajı yolladı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, "Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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