Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika

Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 71 artarak toplam 10 bin 576'ya yükseldi.

Bugün 64 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 666, aktif vakalar ise 777 oldu.

Kovid-19'dan toplam 133 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Endonezya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte tespit edilen 4 bin 634 yeni Kovid-19 vakasıyla şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 262 bin 22'ye yükselirken ölenlerin sayısı 128 artışla 10 bin 105'e, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 895 artışla 191 bin 853'e çıktı.

Uzmanlar, virüsün tüm bölgelere yayıldığını ve takımadalardan oluşan Endonezya'nın salgının zirve noktasına ne zaman ulaşacağını tahmin etmenin zor olduğunu belirtti.

Hazirandaki normalleşme süreciyle vakaların hızla artmaya başladığı ve eylül itibarıyla da günlük vaka sayısı ortalamasının 3 bin 600'ün üzerinde seyrettiği Endonezya'da tedbirlere rağmen vaka artışının önüne geçilemiyor.

Japonya'da ölü sayısı 1550'ye yükseldi

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) verilerine göre, ülkede son 24 saatte kaydedilen 474 yeni vakayla, ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 304'e çıktı.

Son bir günde 28 bin 463 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 166 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1550'ye yükseldi.

Endonezya, Japonya, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika

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