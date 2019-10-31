Son Dakika Haberleri: Malezya, Filistin Büyükelçiliği açmak için Ürdün ile çalışmalara başladı
Son Dakika Güncel Malezya, Filistin Büyükelçiliği açmak için Ürdün ile çalışmalara başladı

Malezya, Filistin Büyükelçiliği açmak için Ürdün ile çalışmalara başladı

46 dakika önce

KUALA Malezya hükümeti, Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açmak için Ürdünlü yetkililerle gerekli çalışmalara başladığını duyurdu.

Malezya, Filistin Büyükelçiliği açmak için Ürdün ile çalışmalara başladı, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açmak için Ürdünlü yetkililerle gerekli çalışmalara başladığını duyurdu.

Basına konuşan Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, her iki ülkenin dışişleri bakanlığının, büyükelçilik açılabilmesi için gerekli bilgileri topladığını ve sürecin kısa zamanda başlayacağını bildirdi.

Filistin Büyükelçiliğinin neden Ürdün'de açılmak istendiğine ilişkin soruya ise Bakan Seyfeddin, "Hükümetimiz, büyükelçiliğin yerinin Amman olarak tayin edilmesinin daha pratik olduğunu düşünüyor çünkü Malezya'nın İsrail ile herhangi bir diplomatik ilişkisi yok." cevabını verdi.

Seyfeddin, "Eğer büyükelçilik Ramallah'ta açılırsa Malezya lojistik, idare ve benzeri işleri resmi olarak İsrail ile halletmek zorunda kalacak." ifadeleriyle konuya açıklık getirdi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, geçen hafta Bağlantısızlar Hareketinin 18. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Malezya'nın Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açacağını duyurmuştu.

Mahathir, ülkesinin Filistin'e yardımını sürdüreceğini belirterek "İsrail'in, işgal ettiği topraklarda Malezya'ya büyükelçilik açmaya müsaade etmeyeceğini biliyoruz. Bu kapsamda Ürdün'de büyükelçilik açacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin, Malezya, İsrail, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail Ankara Büyükelçiliği, ülkesinden ödenek alamadığı için faaliyetlerini durdurdu
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 13,9'dan yüzde 12'ye revize etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:26:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya, Filistin Büyükelçiliği açmak için Ürdün ile çalışmalara başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]