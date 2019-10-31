Malezya, Filistin Büyükelçiliği açmak için Ürdün ile çalışmalara başladı

KUALA Malezya hükümeti, Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açmak için Ürdünlü yetkililerle gerekli çalışmalara başladığını duyurdu.

Basına konuşan Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, her iki ülkenin dışişleri bakanlığının, büyükelçilik açılabilmesi için gerekli bilgileri topladığını ve sürecin kısa zamanda başlayacağını bildirdi.

Filistin Büyükelçiliğinin neden Ürdün'de açılmak istendiğine ilişkin soruya ise Bakan Seyfeddin, "Hükümetimiz, büyükelçiliğin yerinin Amman olarak tayin edilmesinin daha pratik olduğunu düşünüyor çünkü Malezya'nın İsrail ile herhangi bir diplomatik ilişkisi yok." cevabını verdi.

Seyfeddin, "Eğer büyükelçilik Ramallah'ta açılırsa Malezya lojistik, idare ve benzeri işleri resmi olarak İsrail ile halletmek zorunda kalacak." ifadeleriyle konuya açıklık getirdi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, geçen hafta Bağlantısızlar Hareketinin 18. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Malezya'nın Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açacağını duyurmuştu.

Mahathir, ülkesinin Filistin'e yardımını sürdüreceğini belirterek "İsrail'in, işgal ettiği topraklarda Malezya'ya büyükelçilik açmaya müsaade etmeyeceğini biliyoruz. Bu kapsamda Ürdün'de büyükelçilik açacağız." ifadelerini kullanmıştı.