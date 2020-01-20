Son Dakika › Dünya › Malezya Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'çöplerini' geri gönderdi - Son Dakika Dünya
Malezya Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'çöplerini' geri gönderdi
6 saat önce
Malezya 150 konteyner plastik atığı getirildikleri ülkelere geri gönderdi. Plastik atıkların ülkeye 'yasa dışı' yollardan sokulduğu belirtildi.
Malezya 150 konteyner plastik atığı getirildikleri ülkelere geri gönderdi. Plastik atıkların ülkeye 'yasa dışı' yollardan sokulduğu belirtildi.
Enerji, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Yee Bin, söz konusu atıkların 150 konteynerde toplandığı batı kıyısındaki Penang eyaletine giderek geri gönderilme işlemini denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:46
Son Dakika KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Yavuz sondaj gemisi açıklaması Katar, Libya'nın doğusunda petrol üretiminin durdurulmasını şiddetle kınadı İsim benzerliği nedeniyle işleri yüzde 70 azaldı "Bakışları tuhaf" diye terk edilen köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu