Malezya Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'çöplerini' geri gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Malezya Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'çöplerini' geri gönderdi - Son Dakika Dünya

Malezya Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'çöplerini' geri gönderdi

6 saat önce

Malezya 150 konteyner plastik atığı getirildikleri ülkelere geri gönderdi. Plastik atıkların ülkeye 'yasa dışı' yollardan sokulduğu belirtildi.

Malezya Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'çöplerini' geri gönderdi, System.String[]

Malezya 150 konteyner plastik atığı getirildikleri ülkelere geri gönderdi. Plastik atıkların ülkeye 'yasa dışı' yollardan sokulduğu belirtildi.


Enerji, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Yee Bin, söz konusu atıkların 150 konteynerde toplandığı batı kıyısındaki Penang eyaletine giderek geri gönderilme işlemini denetledi.

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Plastik, Malezya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:46 
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