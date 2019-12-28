Malezya Gazze ve Ramallah'a fahri konsolos atayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya Gazze ve Ramallah'a fahri konsolos atayacak - Son Dakika

Malezya Gazze ve Ramallah'a fahri konsolos atayacak

6 saat önce

KUALA Malezya hükümeti, Filistin'in Gazze ve Ramallah kentlerine fahri konsolos atayacaklarını duyurdu.

Malezya Gazze ve Ramallah'a fahri konsolos atayacak, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, Filistin'in Gazze ve Ramallah kentlerine fahri konsolos atayacaklarını duyurdu.

Devlet haber ajansı Bernama'ya konuşan Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, ülkesinin Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açacağını duyurmasının ardından Filistin'e iki fahri konsolos göndereceklerini bildirdi.

Fahri konsolosların Gazze ve Ramallah kentlerinde görevlendirileceğini açıklayan Bakan Seyfeddin, "Bu şekilde Malezya'nın Filistin'de iki taraftan temsilci bulundurmasını sağlayacağız." dedi.

Seyfeddin, fahri konsolos atamalarının ve Ürdün'deki Filistin Büyükelçiliği açılışının 2020'de gerçekleşeceğini ifade etti.

Malezya'nın gelecek yıl İstanbul'da konsolosluk açma kararını da değerlendiren Seyfeddin, Türkiye'deki etkinliklerin büyük çoğunluğunun merkezi olması sebebiyle İstanbul'da konsolosluk açmanın önemli olduğunu belirtti. Seyfettin "Bu durum New York'ta bir temsilciliğin olmayıp sadece Washington'da olması gibi bir şey." şeklinde konuştu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in temmuz ayındaki Türkiye ziyaretinde, Malezya'nın İstanbul'da konsolosluk açması kararı alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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