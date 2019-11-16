Son Dakika Haberleri: Malezya, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi
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Malezya, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi

6 saat önce

KUALA Malezya hükümeti, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi, uluslararası kamuoyunu, yasa dışı işgalinin sona erdirilmesi ve bağımsız Filistin Devleti kurulması için çaba göstermeye çağırdı.

Malezya, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi, uluslararası kamuoyunu, yasa dışı işgalinin sona erdirilmesi ve bağımsız Filistin Devleti kurulması için çaba göstermeye çağırdı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son günlerde Gazze'de sivil ve çocukları hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malezya, İsrail'in işgali altındaki Gazze'de süregelen ve çok büyük insani acılara sebep olan, Gazze halkı ile insani yardım kuruluşlarına zorluk çıkaran ablukaya şiddetle karşı çıktığını yinelemektedir. Malezya, uluslararası kamuoyuna, İsrail'in yasa dışı işgalinin sonlanması ve bağımsız Filistin Devleti kurulması için çabalaması çağrısında bulunmaktadır."

Açıklamada, daha fazla sivil kayıp olmaması için taraflara itidal çağrısı yapıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:44 Kaynak: AA
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