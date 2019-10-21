Malezya Halkın Adalet Partisi Başkanı Enver İbrahim'e fahri doktora

Malezya Halkın Adalet Partisi Başkanı Enver İbrahim'e, insan haklarının evrenselliğinin korunması, demokratik ve ekonomik olarak güçlü Müslüman bir toplum inşası ve Türkiye ile Malezya arasındaki insani, siyasi ve hukuki işlerin geliştirilmesine yaptığı üstün katkılardan dolayı Fatih Sultan Vakfı Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verildi.

Malezya Halkın Adalet Partisi Başkanı Enver İbrahim için Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi Konferans Salonu'nda fahri doktora tevdi töreni düzenlendi.

Törenin açılışında konuşan Fatih Sultan Vakfı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek, üniversitelerin hem ülke bazında hemde uluslararası düzeyde çeşitli fonksiyonlar icra ettiğini, ülkenin eğitim seviyesinin yükselmesine, eğitimli, bilgili ve yetişmiş bir toplum haline gelmesine katkı sağladığını belirtti.

Gerçek, üniversitelerin ülke düzeyindeki fonksiyonun dışında uluslararası düzeyde de fonksiyonlarının olduğuna dikkati çekerek, "Üniversiteler de ki çeşitli iş birlikleri gelen ve giden öğrenciler yoluyla ülkeler arasında önemli bir kültür köprüsü oluştururlar. Her gelen giden öğrenci kültür birliğine, kültür alışverişine, birbirlerinin tanımalarına ve medeniyet değerlerini paylaşmalarına vesile olur." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin 8 fakülte, 2 enstitü, 2 yüksekokul, 15 araştırma merkezi, sayısı 5 bine ulaşan mezunu, akademik ve idari personeli ve öğrencileri olmak üzere 8000 kişilik ailesi ile bilim ve sanat üretmekte olduğunu söyledi.

Andı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak, böylesine anlamlı ve bereketli bir şahsiyetin, canlı bir tecrübenin tekrar tekrar dünyaya, ülkemize, İslam dünyasının genç nesillerine aktarılmasını sağlamanın kendileri için bir vazife olduğuna işaret etti.

Andı, "Bu amaçla Sayın Enver İbrahim'e, 10 Ekim 2019 tarih ve 152 sayılı üniversitemiz senato kararı ile 'İnsan haklarının evrenselliğinin korunması, demokratik ve ekonomik olarak güçlü Müslüman bir toplum inşası ve Türkiye ile Malezya arasındaki insani, siyasi ve hukuki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı üstün katkılarından dolayı' Fahri Doktora unvanı tevcih edilmiştir." Değerlendirmesinde bulundu.

- "Uluslararası güçler artık ideal bir adalet ve demokrasi düzenini temsil etmiyor"

Malezya Halkın Adalet Partisi Başkanı Enver İbrahim de fahri doktora ödülünün verilmesinden dolayı memnun olduğunu, ödülü Malezyalılar adına aldığını ifade etti.

Enver İbrahim, Türkiye ile Malezya arasında uzun bir tarihi geleneğin olduğunu kaydederek, bunların çok azının bilindiğini ve bu alanda çok az araştırma yapıldığına işaret etti.

Bilgi ile ilim arasında bir fark olduğuna işaret eden Enver İbrahim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlim anlamayı gerektirir. Sadece verilere bakmazsınız. Aynı zamanda anlamayı ve yorumlamayı gerektirir. Üzerinde ise hikmet vardır. Hikmet'te buradaki hak ve batıl arasındaki değerlendirmedir. Doğru ve yanlış arasındaki farkı anlamaktır. Kalpleri eğitme yeteneğidir. Sadece dışlayıcı bir görüşle sürece yaklaşmak İslami miras tarafından kabul edilmez. Hikmet sizin muazzam ilmi karakterle birleştirerek, ahlakla birleştirerek ulaşabildiğiniz noktadır. Siyasette, yönetişimde, kurumlarda, şirketlerde bunun yoksunluğunu görüyoruz."