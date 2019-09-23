Malezya hava yolu şirketinde kişisel veri ihlali

KUALA Kişisel veri ihlali skandalıyla gündeme gelen Lion Air Hava Yolları grubunun alt kuruluşlarından Malezya merkezli hava yolu şirketi Malindo Air, yolcularının kişisel bilgilerinin, bir ortak firmanın eski çalışanları tarafından ifşa edildiğini savundu.

Malindo Air yönetimi yaptığı açıklamada, veri ihlaline ilişkin yapılan araştırma sonucu, şirketin hizmet sağlayıcı ortaklarından GoQuo isimli Hindistan merkezli müteahhit firmanın iki eski çalışanının şirketin sistemine kaçak yollarla ulaşıp yolcu bilgilerini çaldıklarının ortaya çıktığını belirtti.

Şirket yönetimi, bulgulara ilişkin Malezya ve Hindistan yetkililerine suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Malindo Air'in resmi sosyal medya hesabından geçen hafta yapılan açıklamada, şirketin ve Lion Air'in Tayland'daki alt firmasının toplam 30 milyon yolcusunun kişisel bilgilerinin internetteki forumlarda paylaşıldığı iddiaları teyit edilmişti.

Daha önce Moskova merkezli siber güvenlik firması Kaspersky Lab, iki hava yolu şirketinin müşterilerine ait kişisel bilgilerin, Amazon şirketinin veri depolama alanına bağlı bir sunucuda bulunduğunu açıklamıştı.