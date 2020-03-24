Malezya, Hindistan ve İspanya'dan 208 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
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Malezya, Hindistan ve İspanya'dan 208 vatandaşını tahliye etti

6 saat önce

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan ve İspanya'da mahsur kalan 208 vatandaşını tahliye etti.

Malezya, Hindistan ve İspanya'dan 208 vatandaşını tahliye etti, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan ve İspanya'da mahsur kalan 208 vatandaşını tahliye etti.

Malezya'nın resmi haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, bir süredir tahliye bekleyen Hindistan'daki Malezyalıları tahliye eden ve Cheanni Havalimanı'ndan hareket eden AirAsia uçağı, bu sabah Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na indi.

Malezya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği, halihazırda 400 vatandaşın tahliye edilmek üzere uçuş beklediğini belirtti.

İspanya'da ise turizm amaçlı bulunan ve uçuş iptalleri sebebiyle ülkede mahsur kalan 19 Malezyalı, bu sabah özel uçakla ülkelerine getirildi.

Ülkelerine dönen toplam 208 Malezyalının 2 hafta boyunca karantinada tutulacağı açıklandı.

Malezya genelindeki Kovid-19 vakaları, bugün 212 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla 1518'e yükselirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e ulaştı. Ülkede Kovid-19 hastası 159 kişi ise tedavi edildi.

Hindistan, İspanya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:34 Kaynak: AA

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