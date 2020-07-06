Malezya hükümeti 2021'de erken seçim ilan edebilir

KUALA Malezya hükümeti, 2021'de her an erken seçim ilan edebileceklerini açıkladı.

Malezyalı Sin Chew gazetesine röportaj veren Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanı Muhammed Azmin Ali, 1 Mart'ta göreve başlayan hükümetin şimdiye kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiyi iyi yönettiğini belirterek, muhalefet ile aralarındaki siyasi anlaşmazlığı da seçimle çözmek istediklerini ifade etti.

Bakan Azmin, Malezya'nın Kovid-19 ile mücadelede sona yaklaştığını kaydetti ve "Önümüzdeki yıl her an erken seçim ilan edebiliriz." dedi.

Malezya basınında geçen ay yer alan haberlerde Başbakan Muhyiddin Yasin'in, hükümetin meşruiyet tartışmalarına nokta koymak için Mart 2021'de erken seçim ilan edebileceği iddiaları yer almıştı.

İddiaların ardından açıklama yapan iktidar koalisyonu partilerinden Birleşik Malay Milli Örgütü'nün (UMNO) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Hasan, iktidarın bu ay Mecliste yapılması planlanan güven oylamasında yeterli milletvekili desteği olmadığını öne sürerek erken seçimlerin yapılması gerektiğini savunmuştu.

Malezya'da siyasi kriz

23 Şubat'ta muhalefet partilerinin, dönemin hükümet koalisyonundan bir grup milletvekilini kendi tarafına çekerek iktidarın meclis çoğunluğunu bozmasının ardından Malezya'da hükümet düşmüştü.

Bir gün sonra Başbakan Mahathir Muhammed görevinden istifa etmiş ve Malezya Kralı 29 Şubat'ta hükümet krizini çözmek için eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin'i başbakan olarak atamıştı.

Hükümeti mecliste onaylatmak için en az 112 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyan Başbakan Muhyiddin, Kovid-19 nedeniyle parlamentonun 4 aydır kapalı olması dolayısıyla henüz meclisten güven oyu almadı.

13 Temmuz'da yeniden açılacak mecliste güven oylamasının bu ay içinde yapılması planlanırken, Muhyiddin'in 112 milletvekilinin desteğini alıp alamayacağı bilinmiyor.

Hükümetin güven oylamasından başarısız çıkması durumunda ülkenin erken seçime gitmesi öngörülüyor.