Malezya hükümeti, ölüm cezasını "tamamen" kaldırmayı düşünmüyor - Son Dakika
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Malezya hükümeti, ölüm cezasını "tamamen" kaldırmayı düşünmüyor

13.06.2022 11:32
Malezya hükümeti, ölüm cezasını "tamamen" kaldırmayı düşünmüyor

KUALA Malezya Başbakanlığına bağlı fiili Adalet Bakanı olarak görev yapan Wan Junadi Tuanku Jaafar, hükümetin ölüm cezasını "tamamen" kaldırmayı düşünmediğini söyledi.

KUALA Malezya Başbakanlığına bağlı fiili Adalet Bakanı olarak görev yapan Wan Junadi Tuanku Jaafar, hükümetin ölüm cezasını "tamamen" kaldırmayı düşünmediğini söyledi.

Wan Junadi, yaptığı açıklamada, yeni yasal düzenlemenin mahkemelerin şu anda ölüm cezası içeren davalarda ikame cezalar vermesinin önünü açacağını belirtti.

Malezya hükümeti, geçen günlerde, ölüm cezasını kaldırmayı ve yerine mahkemelerin takdirine bağlı olarak başka cezalar koymayı kabul etmişti.

Wan Junadi, ölüm cezasının ülke mevzuatında hala var olduğunu ve şu an için tamamen kaldırmayı düşünmediklerini dile getirdi.

Ölüm cezasını kaldırma girişimlerinin 2012'den bu yana devam ettiğini belirten Wan Junadi, "Hükümetin söz konusu kararı, yalnızca zorunlu ölüm cezasının kaldırılmasını ve bunun yerine mahkemelerin takdirine bağlı olarak ikame cezaların verilmesini içeriyor." ifadesini kullandı.

Ekim ayında meclise gelecek

Hükümet, zorunlu ölüm cezasını kaldırmak için yasal değişiklik paketini Malezya parlamentosu Dewan Rakyat'a ekimde getirmeyi planlıyor.

Wan Junaidi, ilgili değişikliklerin aralıkta üst meclis Dewan Negara'da görüşüleceğini ve Ocak 2023'e kadar ülkenin zorunlu ölüm cezasını kaldıracağını söyledi.

Malezya'da şu anda cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, adam kaçırma ve ateşli silah bulundurma ölümle cezalandırılan suçlar arasında yer alıyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Malezya, Güncel, Son Dakika

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