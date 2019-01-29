Malezya Hükümetinden 5 Yıllık Yolsuzlukla Mücadele Planı

KUALA Malezya hükümeti, ülkedeki yolsuzluğu ortadan kaldırmak için 5 yıllık Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Planı'nı (NACP) başlattı.

KUALA Malezya hükümeti, ülkedeki yolsuzluğu ortadan kaldırmak için 5 yıllık Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Planı'nı (NACP) başlattı.



Planın tanıtım töreninde konuşan Başbakan Mahathir Muhammed, siyaset, kanuni yaptırımlar, kamu ihaleleri, yargı, kamu yönetimi ve şirket yönetimi sahalarında uygulanacak toplam 115 tedbirle 5 yıl içinde ülkeyi tamamen yolsuzluktan arındıracaklarını söyledi.



Mahathir, başta eski Başbakan Necip Rezak olmak üzere yolsuzluğa bulaşan yetkililerin yargılama sürecinin çok sıkı işleyeceğini belirterek, "Bu sadece yolsuzlukla mücadele komisyonunun veya hükümetin sorumluluğu değildir. Yolsuzluğun kötü olduğunu insanımıza çocukluktan aşılamalıyız." dedi.



Üyesi olduğu Umut İttifakı koalisyonunun yolsuzluğa karşı kararlı olduğu için iktidara geldiğini vurgulayan Mahathir, bu planın kendisi ve kabinesi için de bir uyarı niteliği taşıdığının altını çizdi.



Mahathir, yolsuzluk vakalarının bildirilmesinde halkın üzerine büyük görev düştüğünü söyleyerek, "Sivil toplum, hükümetin gözü ve kulağı olarak üzerine düşen görevi yapmalıdır." ifadesini kullandı.



Demir yolu projesi Malezya'yı 30 yıllık borca düşürür



Programın ardından basına konuşan Başbakan Mahathir, gazetecilerin Malezya'nın 2016'da Çinli firma ile imzaladığı 20 milyar dolar maliyetindeki demir yolu projesinin iptal edilip edilmediğine dair sorulara cevap verdi.



Mahathir, projenin faiz ödemeleriyle Malezya'ya çok pahalıya geleceğini belirterek, "Anlaşmaya itibar etmek istemiyor değiliz, sadece bu rakamı ödeyemeyiz. Bize toplamda 100 milyar Malezya ringgitine mal olur." dedi.



Projenin iptali durumunda Çinli firmaya ödenecek tazminat miktarının ne olacağı sorusuna ise Mahathir, "Tazminat miktarı, bu projeyle 30 yıl boyunca üstleneceğimiz borçtan daha fazla değil." cevabını verdi.



Malezya Ekonomi Bakanı Azmin Ali geçen hafta söz konusu demir yolu projesinin iptal edildiğine yönelik açıklama yapmış, Mahathir ise kararın kesinleşmediğini ve resmi açıklamanın bu hafta yapılacağını bildirmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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