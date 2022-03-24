Malezya hükümetinin güvenlik yasasının uzatılması teklifi mecliste reddedildi - Son Dakika
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Malezya hükümetinin güvenlik yasasının uzatılması teklifi mecliste reddedildi

24.03.2022 10:57
Malezya hükümetinin güvenlik yasasının uzatılması teklifi mecliste reddedildi

KUALA Malezya parlamentosu, hükümet tarafından desteklenen güvenlik yasasının 5 yıl daha uzatılmasına yönelik teklifi reddetti.

KUALA Malezya parlamentosu, hükümet tarafından desteklenen güvenlik yasasının 5 yıl daha uzatılmasına yönelik teklifi reddetti.

Straits Times'ın haberine göre, Sosma olarak bilinen ve polisin mahkeme kararı olmaksızın şüphelileri 28 gün gözaltında tutmasına izin veren güvenlik yasasının uzatılması teklifi, Malezya parlamentosunda oylamaya sunuldu.

Sosma güvenlik yasasının 4. maddesinin uzatılmasına ilişkin önerge, 84 milletvekilinin lehte ve 86 aleyhte oy kullanmasıyla reddedildi.

31 iktidar milletvekili de dahil 50 milletvekilinin oylamaya katılmaması, bazı kabine üyeleri ve milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

Sosma olarak bilinen 2012 Güvenlik Suçları Yasası, İç Güvenlik Yasası'nın yerine getirilmişti.

Sosma'nın ilgili yasasının uzatılma teklifinin meclisten geçmeyi başaramaması, yasanın 31 Temmuz 2022 itibarıyla yürürlükten kalkacağı anlamına geliyor.

Erken seçim ihtimali

Söz konusu güvenlik yasasının reddedilmesiyle Malezya hükümeti ilk defa parlamentoya sunmuş olduğu yasa teklifinde salt çoğunluğu sağlayamamış oldu.

Oylamanın ardından konuşan milletvekili Nazri Aziz, iktidar partisi Barisan Nasional'ın hükümette kalmak için "ahlaki zemini" kaybettiğini söyledi.

Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, hükümetin erken seçim taleplerine kulak vermesi ve gerekeni yapması çağrısında bulunmuştu. Ancak Başbakan Ismail Sabri Yaakob, planlanan seçimden önce meclisi feshetme yetkisinin yalnızca Kral'da olduğunu hatırlatarak erken seçim taleplerini cevapsız bırakıyor.

Öte yandan UMNO Başkanı Ahmed Zahid, güvenlik yasasının muhalefet oylarıyla reddedilmesinin ardından partisi ve Barisan Nasional'ın, Pakatan Harapan Partisi ile sürdürdüğü fiili koalisyonu sonlandırma çağrısında bulundu.

Meclisteki ayrışma ve söz konusu tepkiler erken seçim konusunda Başbakan Yaakob üzerindeki baskının artacağını gösteriyor.

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Milletvekili, İktidar, Hükümet, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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