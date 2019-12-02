Son Dakika Haberleri: Malezya hükümetinin 'yarı çıplak gösteri' dediği dövme fuarına soruşturma
Son Dakika Dünya Malezya hükümetinin 'yarı çıplak gösteri' dediği dövme fuarına soruşturma - Son Dakika Dünya

Malezya hükümetinin 'yarı çıplak gösteri' dediği dövme fuarına soruşturma

6 saat önce

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Dövme Fuarı sonrası sosyal medyada dolaşan dövmeli kadın ve erkek fotoğraflarını 'müstehcen' bulan hükümet, 'yarı çıplak gösteri' olarak adlandırdığı etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.

Malezya hükümetinin 'yarı çıplak gösteri' dediği dövme fuarına soruşturma, System.String[]

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Dövme Fuarı sonrası sosyal medyada dolaşan dövmeli kadın ve erkek fotoğraflarını 'müstehcen' bulan hükümet, 'yarı çıplak gösteri' olarak adlandırdığı etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.


40 ülkeden 100 dövme sanatçısının katılımıyla gerçekleşen üç günlük fuarın organizatörleri ise etkinlik öncesi Turizm, Sanat ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiklerini duyurdu.

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Kuala Lumpur, Malezya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:55 
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Malezya'da "yarı çıplak" dövme gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı
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