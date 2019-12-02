Malezya hükümetinin 'yarı çıplak gösteri' dediği dövme fuarına soruşturma

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Dövme Fuarı sonrası sosyal medyada dolaşan dövmeli kadın ve erkek fotoğraflarını 'müstehcen' bulan hükümet, 'yarı çıplak gösteri' olarak adlandırdığı etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.



40 ülkeden 100 dövme sanatçısının katılımıyla gerçekleşen üç günlük fuarın organizatörleri ise etkinlik öncesi Turizm, Sanat ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiklerini duyurdu.