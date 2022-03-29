Malezya İçişleri Bakanı Hamzah, TUSAŞ standını ziyaret etti - Son Dakika
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Malezya İçişleri Bakanı Hamzah, TUSAŞ standını ziyaret etti

29.03.2022 15:35
Malezya İçişleri Bakanı Hamzah, TUSAŞ standını ziyaret etti

KUALA Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin ve beraberindeki heyet, 17. Defence Service Asia (DSA)" ile "National Security (NATSEC) Asia 2022" Fuarı'ndaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) standına ziyaret gerçekleştirdi.

KUALA Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin ve beraberindeki heyet, 17. Defence Service Asia (DSA)" ile "National Security (NATSEC) Asia 2022" Fuarı'ndaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) standına ziyaret gerçekleştirdi.

DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı ikinci gününde savunma endüstrisi profesyonelleri, yerli ve yabancı delegasyonların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Kalabalık bir heyetle TUSAŞ standını ziyaret eden İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı'nın eşlik ettiği Türk delegasyonu tarafından karşılandı.

Hamzah Zainudin, Genel Müdür Kotil'den özelikle Hürjet ve Anka hakkında bilgi aldı ve Türk heyetiyle kısa toplantı gerçekleştirdi.

Dünyanın da yakından takip ettiği Malezya'nın jet eğitim uçağı ihalesine TUSAŞ ürünü Hürjet platformu da katılım sağlıyor.

Görüşmenin ardından Kotil, Hamzah Zainudin'e hediye takdim etti.

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Süleyman Soylu, Havacılık, Malezya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya İçişleri Bakanı Hamzah, TUSAŞ standını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malezya İçişleri Bakanı Hamzah, TUSAŞ standını ziyaret etti - Son Dakika
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