Malezya, İran'daki 46 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
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Malezya, İran'daki 46 vatandaşını tahliye etti

1 saat önce

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yoğun olarak görüldüğü İran'da mahsur kalan 46 Malezya vatandaşı, özel uçakla ülkelerine getirildi.

Malezya, İran'daki 46 vatandaşını tahliye etti, System.String[]

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yoğun olarak görüldüğü İran'da mahsur kalan 46 Malezya vatandaşı, özel uçakla ülkelerine getirildi.

Malezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'dan havalanan AirAsia uçağının bugün yerel saatle 6.35'te Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu Malezya vatandaşlarının 2 haftalığına karantinaya alınacağı kaydedildi.

Malezya'nın, İtalya'da bulunan 94 vatandaşını ise haftaya tahliye etmesi bekleniyor.

Kovid-19 vakalarının 1183'e yükseldiği Malezya'da şimdiye kadar 8 kişi yaşamını yitirirken 114 kişi tedavi edildi.

Malezya, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:34 Kaynak: AA

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