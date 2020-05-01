Malezya, işletmeleri yeniden faaliyete geçirmeye hazırlanıyor - Son Dakika

KUALA Malezya, yeni tip koronavirüs (Kovidi-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan sektörlerin büyük bir kısmını yeniden açacak.

Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında, 4 Mayıs'tan itibaren ülkedeki tüm ekonomik faaliyetlerin, hijyen kurallarına azami uyum gösterme şartıyla kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki hafta, ekonomide pek çok sektörün faaliyetlerine devamını sağlayarak Şartlı Faaliyet Kontrol Uygulaması dönemine gireceğiz." dedi.

18 Mart'tan bu yana süren kısmi sokağa çıkma yasağında Malezya'nın günlük kaybının 63 milyar Malezya Ringgiti (102 milyar lira) olduğunu aktaran Muhyiddin, "Yaklaşık 2 aylık sürecin ardından herkesin işine dönmek istediğini görüyorum. Kısmi sokağa çıkma yasağını uzun süre devam ettirirsek, halkımız geçimini sağlayamaz duruma gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhyiddin, bu kapsamda her sektörden üretim, satış, pazarlama ve işletme faaliyetlerinin 4 Mayıs'tan itibaren süreceğini bildirerek, restoran ve kafelerin de sosyal mesafe kuralına uyarak faaliyetlerine devam edebileceğini ifade etti.

Müzeler, eğlence merkezleri, kuaförler kapalı

Sosyal mesafenin bulunmadığı sektör ve işletmeler için yasağın süreceğini vurgulayan Muhyiddin, "Müze, eğlence parkı, kuaför ve güzellik salonu, spor salonu, sinema, eğlence merkezi ve masaj salonu gibi işletmeler bu süreçte faaliyete kapalı kalacaktır." dedi.

Muhyiddin, halkın spor ve benzeri faaliyetler için dışarı çıkmasına da kısmi olarak izin verileceği bilgisini paylaşarak, "Koşu ve egzersizlere, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde izin verilecek. Fakat futbol ve benzeri kalabalık yapılan sporların yasağı sürecek." ifadesini kullandı.

Ramazan boyunca toplu iftar ve benzeri dini etkinliklere yönelik yasağın kalkmadığını belirten Muhyiddin, halka mümkün oldukça evde oturmaları çağrısında bulundu.

Malezya hükümeti, Kovid-19'un yayılmasını önlemek üzere 18 Mart'tan itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Son iki ayda üç defa üst üste uzatılan yasak, 12 Mayıs'a kadar sürecek.