Malezya, kamu fonundan kaçırılan 300 milyon doları daha geri aldı - Son Dakika
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Malezya, kamu fonundan kaçırılan 300 milyon doları daha geri aldı

7 saat önce

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak zamanında Malezya Kamu Kalkınma Fonundan (1MDB) kaçırıldığı tespit edilen ve ABD'de tutulan paralardan 300 milyon dolarının daha ülkeye geri döndüğü bildirildi.

Malezya, kamu fonundan kaçırılan 300 milyon doları daha geri aldı, System.String[]

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak zamanında Malezya Kamu Kalkınma Fonundan (1MDB) kaçırıldığı tespit edilen ve ABD'de tutulan paralardan 300 milyon dolarının daha ülkeye geri döndüğü bildirildi.

Başbakan Muhyiddin Yasin, yaptığı basın açıklamasında, Malezya'ya geri dönen paranın, 1MDB yolsuzluğu kapsamında aranan Malezyalı firari iş adamı Low Taek Jho tarafından ABD'ye aktarılan paralar olduğunu belirterek, "İade edilen 300 milyon dolar, firari Jho Low'un 1MDB paralarıyla aldığı ve sonradan hukuki kararla el konularak satılan varlıklardan elde edilen geliri oluşturmaktadır." dedi.

Muhyiddin, iş adamı Low'un ABD'de geri kalan varlıklarına el konulup satılması sürecinin devam ettiğini ifade ederek, "ABD makamlarının bu konudaki titizliği ve çabasını takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

Malezya Başbakanı, 17 ülkede fondan kaçırılan paraların bulunduğunu ve bu paraların Malezya'ya getirilmesi için ilgili ülkelerle görüşmelerin süreceğini vurguladı.

ABD hükümeti, 17 Mart'ta 1MDB'den kaçırılan 323 milyon doları Malezya'ya iade etmişti.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Eski Başbakan Necip Rezak'ın 2009'da kurduğu 1MDB, 2015'te Necip'in fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.

Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun 2018'de genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlamış, Necip ve ailesine ülkeden çıkış yasağı getirilmişti.

Malezya Yüksek Mahkemesi, 11 Kasım 2019'da Necip'in 1MDB'den 42 milyon ringgiti, kurumun iştiraki "SRC International" üzerinden kişisel banka hesaplarına aktardığı suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar vermişti.

Necip Rezak, soruşturma kapsamında aralarında "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama"nın da bulunduğu 42 münferit suçtan yargılanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Necip Rezak, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:06 Kaynak: AA

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