Malezya kamu fonundan kaçırılan 323 milyon doları geri aldı - Son Dakika

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak zamanında Malezya Kamu Kalkınma Fonundan (1MDB) kaçırılan ve ABD'de tutulan 323 milyon dolar paranın ülkeye geri döndüğü açıklandı.

Malezya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD Adalet Bakanlığıyla yapılan anlaşma neticesinde, bundan önce 1MDB fonundan kaçırılan 323 milyon doların Malezya'ya iade edildiği belirtildi.

Fona ait 1,5 milyar doların daha Malezya dışında toplam 17 ülkede bulunduğu ifade edilen açıklamada, kalan fonların ne zaman Malezya'ya getirileceğine dair detay verilmedi.

Başbakan Muhyiddin Yasin'in ilgili ülkelerdeki 1MDB fonlarının durumunun takibi ve ülkeye getirilmesi için talimat verdiği kaydedildi.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Eski Başbakan Necip Rezak'ın 2009'da kurduğu 1MDB fonu, 2015'te Necip'in fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.

Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun 2018'de genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlamış, Necip ve ailesine ülkeden çıkış yasağı getirilmişti.

Malezya Yüksek Mahkemesi, 11 Kasım 2019'da Necip'in 1MDB fonundan 42 milyon ringgiti, kurumun iştiraki "SRC International" üzerinden kişisel banka hesaplarına aktardığı suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar vermişti.

Necip Rezak, soruşturma kapsamında aralarında "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama"nın da bulunduğu 42 münferit suçtan yargılanıyor.