Malezya, Kovid-19 aşısı alımlarını artırarak halkın yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor - Son Dakika

Malezya, Kovid-19 aşısı alımlarını artırarak halkın yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor

13.12.2020 11:01
Malezya, Kovid-19 aşısı alımlarını artırarak halkın yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımlarını artırarak vatandaşların yüzde 70'ini aşılamayı planladığını açıkladı.

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımlarını artırarak vatandaşların yüzde 70'ini aşılamayı planladığını açıkladı.

Basına konuşan Başbakan Muhyiddin Yasin, şimdiye kadar aşıyı onaylayan ülkelerin, nüfuslarından fazla doz aşı aldığını belirterek, "İlk olarak Malezyalıların yüzde 30'unu aşılayacak kadar doz satın almıştık. Şimdi Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine daha fazla aşı satın alıp bu oranı yüzde 60 ila 70'lere çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Malezya'da üçüncü dalga Kovid-19 salgınının bir süre daha etkisini göstereceğini öngören Muhyiddin, "Bu durumda ülke genelinde yüzde 70 bağışıklık sağlayıp virüsü kontrol altına alabiliriz." şeklinde konuştu.

Malezya, 18 Kasım'da Çin ile vardığı anlaşma sonucu, Çin'in geliştireceği Kovid-19 aşısının öncelikli alıcıları listesine eklenmişti.

Başbakan Muhyiddin, 27 Kasım'da yaptığı açıklamada Malezya'nın, 6,4 milyon vatandaşını aşılamaya yetecek kadar doz satın almak için anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Malezya'ya ilk aşıların 2021'in başında teslim edilmesi bekleniyor.

Toplam Kovid-19 vakalarının 80 bini aştığı ve şimdiye kadar virüs nedeniyle 411 kişinin vefat ettiği Malezya'da ekim ayından bu yana günlük vaka artışları dört haneli rakamlarda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan, Malezya, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya, Kovid-19 aşısı alımlarını artırarak halkın yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor - Son Dakika


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